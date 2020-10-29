اليوم السابع
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جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يقبض على مسئول تجنيد الأطفال فى تنظيم "داعش"

الخميس، 29 أكتوبر 2020 07:53 م
جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يقبض على مسئول تجنيد الأطفال فى تنظيم "داعش" عناصر من الجيش العراقى
وكالات

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أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على مسؤول مفرزة تجنيد الأطفال فى تنظيم "داعش".

 

 وقال فى بيان صحفي، بحسب "روسيا اليوم" إن "الأبطال فى جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من إلقاء القبض على الإرهابى (م.ح) المسؤول عن مفرزة تجنيد الأطفال لصالح عصابات داعش الإجرامية، فى قضاء الفلوجة".

 

 

وأضاف، أن "الجهاز مُستمر بضرب نقاط القوة فى عصابات داعـش الإرهابية، بغية تجفيف منابع التطرف والتكفير وغاسلى الأدمغة المُتمثلة ببقايا قادتها المهزومين".

 

وأشار إلى أن "هؤلاء يحاولون تأسيس قاعدة إرهابية متينة فى المُستقبل من خلال استغلال الأطفال بنواياهم الإرهابية الخبيثة والتى تُعيث بالأراضى العراقية والبُلدان المُجاورة فسادًا وإجراماً".

 


العراق

داعش

الإرهاب

الأطفال

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