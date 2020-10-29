جامعة طنطا تشارك فى خطة مواجهة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا

الغربية _ مصطفى عادل

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا، فى الإجتماع الذي عقد مساء أمس بمقر ديوان عام محافظة الغربية، لوضع خطة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا"، بدعوة من محافظ الغربية، بمشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، إلي أن هذه المشاركة تأتي فى إطار الدعم اللوجيستى والمادى والمعنوى الذى تقدمه جامعة طنطا بالتعاون مع محافظ الغربية لخدمة أهالي الغربية، حيث تضمن الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمكافحة فيروس كورونا ، بإلاضافة إلى الخطط المستقبلية لمواجهة الموجه الثانية للفيروس، بما في ذلك مراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وكيفية اكتشاف الحالات والتعامل مع الحالات المشتبه فيها.

شارك في الاجتماع اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومجموعة من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف ، ووكلاء الوزارات، ومجموعة كبيرة من القيادات الأمنية بالمحافظة.



جامعة طنطا تشارك في خطة مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا (2)



جامعة طنطا تشارك في خطة مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا (1)