ترامب يطالب بمحاكمة مسؤل سابق بوزارة الأمن نشر مزاعم ضده فى نيويورك تايمز

كتبت ريم عبد الحميد

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمحاكمة مسئول سابق بوزارة الأمن الداخلى، بعدما تبين أنه هو من كتب مقالا فى صحيفة نيويورك تايمز عام 2018، ينتقد فيه إدارة الرئيس ويتحدث عن معارضة له داخل البيت الأبيض.



وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن الرئيس ترامب وخلال فعاليته الانتخابية الثانية أمس، الأربعاء، فى ولاية أريزونا، قال للحشد فى مدينة فونيكس، إن مايلز تايلور، رئيس الموظفين السابق بوزارة الأمن الداخلى الذى كشف عن أنه كاتب مقال "مجهول" المعارض لترامب، يجب أن يحاكم.

وكان تايلور، قد قال كتب مقالا فى صحيفة نيوويرك تايمز، مقالا باسم مستعار "مجهول"، وقال فيه، إن هناك حركة مقاومة ضد ترامب داخل البيت الأبيض، كما ألف كتاب "تحذير" المنشور العام الماضى، والذى زعم أنه يصف الأعمال الداخلية لإدارة ترامب، وفى السيرة الذاتية للمؤلف، وصف تايلور نفسه بأنه مسئول كبير غير معروف فى البيت الأبيض.

وشن ترامب، هجوما حادا على تايلر ووصفه بالشيطان الذى لم يعمل أبدا فى البيت الأبيض، وتابع قائلا: سأخبركم بماذا.. هذا الرجل فى رأيى يجب أن يحاكم.

وقال ترامب، إن الذى لم يشر إلى تايلور باسمه الحقيقى خلال تصريحاته إن "المجهول لم يكن أحدا، موظف ساخط تم فصله بسرعة من وظيفته منذ فترة طويلة، بسبب عدم كفاءته كما أخبرونى.

وعندما نشر تايلور مقاله، فى صحيفة نيويورك تايمز فى سبتمبر 2018، كتب على تويتر يقول، إنه يجب القبض على تايلور لأعراض تتعلق بالأمن القومى.