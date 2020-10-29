ترامب: الديموقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كتب محمد سعودي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يسمح لمسؤولي ولاية بنسلفانيا بقبول بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها في يوم الانتخابات وتم استلامها في غضون 3 أيام، متهماً الديمقراطيين بـ "محاولة سرقة هذه الانتخابات".

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تمديد مهلة استقبال الأصوات في ولاية بنسلفانيا يعد بمثابة كارثة على الشعب الأمريكي، مشيرا إلى أن الديموقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات الرئاسية الحالية.



ترامب عبر تويتر

وقال دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"يعد تمديد ولاية بنسلفانيا لمدة 3 أيام بمثابة كارثة على أمتنا وبنسلفانيا نفسها. الديموقراطيون يحاولون سرقة هذه الانتخابات، علينا الخروج والتصويت بأعداد أكبر، الموجة الحمراء العظيمة قادمة ".

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الأربعاء منع تمديد مهلة استقبال الأصوات البريدية في بنسلفانيا ونورث كارولاينا.

وهاجم الرئيس الأمريكى، خلال كلمته أمام تجمع انتخابى فى ولاية فلوريدا منافسه الديموقراطى، جو بايدن، قائلا: "سأكون صريحا معكم .. اعتقد أن جو النائم هو أسوأ مرشح سياسي في التاريخ في العالم كله.. لا يهم الآن مرشح لمنصب الرئيس أو أى منصب سياسى آخر لكنه الأسوأ على الإطلاق".

وعد أنصاره بأنه لن يغلق البلاد قائلا: "خطة جو بايدن هي تنفيذ إجراءات إغلاق عقابية، وسوف يحبسكم"، وأضاف ترامب: "أنا أحب فلوريدا خاصة وأن بيتى فيها".

وجدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومه على منافسه فى الانتخابات الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، واتهمه بالفساد وسيطرة الصين على الولايات المتحدة حال وصوله للمنصب الرئاسي، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "جو بايدن سياسي فاسد. إنه يريد إرسال وظائف الامريكيين إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني. إذا فاز بايدن ، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة".

ودعا ترامب، الناخبين إلى انتخابه في المعركة الرئاسية لحماية بلاده مما اعتباره فساد منافسه بايدن، قائلا: "لم نقطع هذا الحد ونقاتل بشدة لتسليم بلادنا إلى مستنقع واشنطن الفاسد. في 11/3 يجب أن ننتهي من المهمة مرة واحدة وإلى الأبد".