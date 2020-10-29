تداول 126730 طن و437 حاوية عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندريةK إن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل اليوم حيث تواجد بالميناء 42 سفينة طبقاً للنوع منها سفينتان حاويات، و21 سفينة بضائع عامة ، و11 سفينة صب جاف، و 8 سفن صب سائل، كما وصلت إلى الميناء 10 سفن ، وغادرت 7 سفن ، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 27 سفينه، هذا وقد تم دخول وخروج 11530 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، كما خرج من الميناء قطار بإجمالى 22 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بالقاهرة .

ويجرى تفريغ بضائع واردة تزن 96730 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 30000 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 8 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 429 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 126730 طن .

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء وجه كل الإدارات العاملة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما وجه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء .