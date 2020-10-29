تحرير 1256 مخالفة متنوعة وضبط "سماسرة " فى مرور الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان ، مدير إدارة المروروالعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1256 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 298مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و66مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و239 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير55 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 36 مخالفة بيئة وتحرير28 مخالفة خط السير و31 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و49 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 54 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 7 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 25مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و54 مخالفة مواقف عشوائية و22 مخالفة طمس لوحات معدنية و33 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و34 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 34 مخالفة زيادة التعريفة و54 مخالفة تجاوز سرعة "ردار".

وتمكن العقيد محمد سليمان رئيس مباحث مرور الاسماعيلية من القبض على كلا من "حسينى.أ.م"26 عام بدون عمل مقيم الضبعية دائرة مركز الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية والسمسرة داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى الاسماعيلية و"محمد.م.س""26 عام دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية والسمسرة داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى الاسماعيلية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.