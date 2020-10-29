وتشمل عملية تصويت البدو الرحل ولايات إيليزي وتندوف وتمنراست (جنوب) لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء واجبهم الانتخابي في الاستفتاء على الدستور المعدل.

وتجري هذه العملية عبر 10 مكاتب متنقلة بولاية إيليزي المسجل بها 4800 ناخب، و10 مكاتب تصويت متنقلة بولاية تندوف مسجل بها 8465 ناخبا، بالإضافة إلى 21 مكتبا متنقلا بولاية تمنراست المسجل بها 177 ألفا و642 ناخبا موزعين على 70 مركز اقتراع .



ويرافق ممثلو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولي هذه المكاتب المتنقلة التي سخرت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان سير هذا الاستحقاق في أحسن الظروف خاصة من الجانب الصحي حيث تم توفير فرق صحية وبرتوكول صحي لضمان التغطية الصحية اللازمة للناخبين والمنظمين .