وأكدت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في تصريحات اليوم الخميس، أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري في ظل التنمية المستدامة وعرض فرص الاستثمار والتقاء جميع الأطراف الاستثمارية للتعاون العربي – الأفريقي لتحقيق تكامل اقتصادي، الأمر الذي يعد فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية العربية والأفريقية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة.



وأشارت إلى أن رعاية الجامعة العربية لهذا الحدث يعكس مدى الأهمية التي توليها الجامعة للمرأة المستثمرة، كما أن اختيار مدينة "الجلالة" لاستكمال فعاليات المؤتمر يؤكد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية وراء إقامة هذه المدينة بهذا الحجم والتميز ما يُعد فخرًا لكل عربي.



وأوضحت أن برنامج المؤتمر يعتمد على فكرة الجلسات الثنائية بين أصحاب المشروعات والصناعات المتميزة ورجال وسيدات الأعمال المستثمرين والمستثمرات الراغبين في المشروعات ذات الدراسات الواضحة الوافية.

ومن جانبها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن رعاية الجامعة للمؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك.



وأشارت إلى أن مثل هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير في دفع الحركة الاستثمارية للمرأة العربية من خلال تجمع كبار المستثمرات والمستثمرين في الدول العربية والأفريقية، مؤكدة أن الأمانة العامة من خلال آلياتها تولي اهتمامًا بالغًا بشأن الاستثمار العربي عامة وتمكين ودعم المرأة العربية المستثمرة خاصة.

وبدوره، أكد المستشار فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والأفريقية وتضافر الجهود للنهوض بالتبادل التجاري العربي – الأفريقي وتعظيم الاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى حث الدول العربية والأفريقية على الاستثمار سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام في كافة المجالات الاستثمارية وخاصة مجال السياحة لما لها من دور هام في تقريب الشعوب وتأصيل العادات والتقاليد.



وأشار إلى أنه من المتوقع مشاركة شخصيات حكومية رفيعة المستوى من الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية إلى جانب العديد من المستثمرات والمستثمرين العرب والأفارقة.



ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود جامعة الدول العربية في دعم منظمات المجتمع المدني العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واستنادًا للدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وانطلاقًا من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشئون الاجتماعية –إدارة منظمات المجتمع المدني) واتحاد المستثمرات العرب.

