اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع متهم بحيازة 6 أطنان حلوى المولد مجهولة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 11:30 م
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع متهم بحيازة 6 أطنان حلوى المولد مجهولة حلوى المولد - أرشيفية
كتب سليم على

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طلبت نيابة باب الشعرية الجزئية، فحص عينة من 6 طن حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصنع لإنتاج الحلوى قبل توزيعها على المواطنين فى باب الشعرية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بدائرة قسم شرطة بباب الشعرية، بحوزته 5.99 طن "حلوى المولد – نشا – عسل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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