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المجلس الأوروبى: دول أوروبا ملتزمة بالتوزيع العادل للقاحات كورونا عند توفرها

الخميس، 29 أكتوبر 2020 11:24 م
المجلس الأوروبى: دول أوروبا ملتزمة بالتوزيع العادل للقاحات كورونا عند توفرها المجلس الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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أكد المجلس الأوروبي، أن الدول الأوروبية ملتزمة بالتوزيع العادل للقاحات كورونا عند توفرها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن الوضع في القارة، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، "خطير ومقلق" وينبغي على التكتل أن يكون أكثر كفاءة فيما يتعلق بإجراء الفحوص وتتبع حالات مخالطة المصابين وسياسات الحجر الصحي.

 

وأضاف ميشيل في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية نُشرت الأربعاء "نحتاج لكفاءة أكبر في اعتراض (الفيروس) قبل أن ينقل المواطنون العدوى لبعضهم بعضا. نحتاج تخطيطا قويا، وإلا فسنشهد إغلاقات منهجية في الشهور المقبلة".

 

وردا على سؤال عما إذا كانت أوروبا تخشى موجة من الاضطرابات الاجتماعية، قال ميشيل إن التنسيق مطلوب أيضا للحد من "التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية".

 

وتابع قائلا إن المنطقة ستحتاج لأن تكون مستعدة عندما تصبح اللقاحات متاحة. وأضاف أنه "لن يكون من السهل إدارة تلك المرحلة".

 

 

 


كورونا

أوروبا

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