وأكد كابونييه، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن اللجنة ستدعم السلطات السودانية في توفير الاحتياجات الأساسية، كما عبر عن امتنان اللجنة لمنحها امكانية مواصلة نشر وتعزيز نشاطاتها الإنسانية في السودان حتى العام المقبل.