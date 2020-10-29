الكويت (أ ش أ)

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، استمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين فى السعودية من قبل ميليشيا الحوثى بعدد من الطائرات المسيرة، وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية ، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها، يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، وتهديدا سافرا لأمن السعودية وشعبها، وتقويضا لاستقرار المنطقة، ‏الأمر الذى يستوجب معه تحرك المجتمع الدولى، ولاسيما مجلس الأمن؛ لتحمل ‏مسؤولياته فى لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها، باعتبارها تهديدها مباشرا للأمن والسلم الدوليين.