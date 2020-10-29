اليوم السابع
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الكشف على 1066 حالة بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر الشبع بمركز الشهداء

الخميس، 29 أكتوبر 2020 11:29 م
الكشف على 1066 حالة بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر الشبع بمركز الشهداء جانب من القافلة الطبية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن أنه تم الكشف على 1066 مترددا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر الشبع بمركز الشهداء .

 

وأكد وكيل الصحة، أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة وإقامة قوافل علاجية للقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة .

 

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، إن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية ( باطنة، جراحة، أنف وأذن، نساء وتوليد، أطفال، جلدية ،رمد، اسنان ) بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية والكشف والأشعة والعلاج بالمجان، وأنه تم الكشف على عدد 1066 متردد خلال يومى القافلة بالإضافة إلى إجراء 136 تحليل بمعملى الدم والمتوطنة، وكذلك 18 اشعة عادية، وتحويل 11 حالة الى مستشفى الشهداء لعمل اللازم لهم .

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صحة المنوفية

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