القبض على 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى و2 طلقة من ذات العيار وكميات من الاستروكس والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بضبط كل من المتهم "محمد.ع.ال" 33 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200 جرام ومبغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.م"31 عاما بدون عمل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول .

وتمكن المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث الاسماعيلية ومعاونيه من ضبط كل من المتهم "كريم .ال.ح"29 عام بدون عمل مقيم التمليك دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 20 جرام وهاتف محمول والمتهم "محمود.ف.م"19 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 25 جرام وهاتف محمول ، كما تمكنوا من ضبط كلا من المتهم "احمد.ش.ا"31 عام بدون عمل وشقيقه "محسن"26 عام بدون عمل مقيمين دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول ، بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.