"الفلاى بورد والبنانة والبارشوت" أشهر الألعاب البحرية فى البحر الأحمر.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشتهر محافظة البحر الأحمر، التى تمتد على الساحل الشرقى لمصر لمسافة تصل إلى 1080 كيلو متر على شاطئ البحر الأحمر، بأنها من أكبر المحافظات السياحية فى مصر، والذى يصل إليها سياح من 35 دولة تقريبا خلال الفترة الماضية وقبل جائحة كورونا .

تتميز محافظة البحر الأحمر بالسياحة الشاطئية وتنشط فيها الألعاب البحرية فى كل مدنها، وأهمها سياحة الغوص التى تعتبر أكبر مروج سياحى للسياحة فى البحر الأحمر، لما تملكه أعماق البحر الأحمر من شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة .

وتوجد ألعاب بحرية شهيرة تمارس على شواطئ البحر الأحمر تجذب السياح لقضاء إجازاتهم بفنادق البحر الأحمر، أهم تلك الألعاب الفلابورد والبنانة والبورشوت .

- الفلاى بورد

الفلاى بورد لعبة بحرية شهيرة فى البحر الأحمر تم اكتشافها فى عام 2010 فى فرنسا وتحديداً فى مدينة مارسليا، حيث اشتعل حريق بالمدينة بمنطقة ملاصقة للبحر، فتم الاستعانة بموتوسيكل بحر وتم تركيب خرطوم مياه به لدفع المياه لإطفاء الحريق، وعقب الانتهاء من الحريق، وعند قيام قائد الموتوسيكل البحرى بزيادة سرعته ارتفع لأعلى رجل الإطفاء الممسك بخرطوم المياه.

ويقول مجدى عبد الغنى، أحد لاعبيها، إن الفلاى بورد منذ اكتشافها وتم استخدامها كلعبة مائية، وتم تصنيع أجزائها من حذاء مثبت وخراطيم وقاعدة للثبات خلال الطيران.

- البنانة

من أشهر الألعاب البحرية وهى عبارة عن لعبة مطاطية تشبه البنانة يتم الصعود عليها وسحبها من بعد ربطها بانش بحرى بسرعة، حيث إنها تعد من المغامرات البحرية والتى يطلبها أغلب السياح الوافدين للغردقة.

- الباراشوت

أحد الألعاب البحرية الأشهر فى البحر الأحمر وتحديدا فى الغردقة، حيث من خلالها يمكن مشاهدة شواطئ الغردقة من أعلى وجمال الطبيعة والمياه، يتم من خلالها استقلال براشوت وربطها بلنش سياحى بحبل لمسافات طويله والإبحار بسرعة كبيرة مع ارتفاع البراشوت، والحبل لتحكم بها وانزالها بعد وقت معين .