رام الله (أ ش أ)

أكد مدير الطب الوقائى فى وزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، استقرار الحالة الوبائية بشكل نسبى فى فلسطين، حيث يتراوح معدل التسجيل اليومى للإصابات بفيروس كورونا بين 450 و500 حالة، وصرح الأسعد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن نسبة الوفيات من إجمالي أعداد الإصابات بكورونا بلغت 0.8 % وهو مؤشر ما زال مسيطر عليه فيما بلغت نسبة التعافي 88.3 %، وأن الوزارة تجري 4000 فحص مخبري يوميا ، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة.