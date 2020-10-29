وأشار الأسعد إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس خلال فصل الشتاء، منوها بأن تطعيمات الأنفلونزا الموسمية ستكون متوفرة خلال الأيام القادمة.