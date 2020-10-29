الشرطة العراقية تضبط أربعة أوكار تابعة لداعش الإرهابية

وكالات

ضبطت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية الخميس، أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، بعملية أمنية في قرى ومناطق مختلفة من محافظة كركوك.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي : أن الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في قرى حميره الصغرى، ووادي طريطيرة، ووادي أبوشحمة بمحافظة كركوك، تكللت بضبط أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية احتوت على موادَّ لوجستيةٍ، فضلاً عن 40 عبوة وأحزمة ناسفة .