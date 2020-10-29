كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة التونسية تحقق مع أفراد عائلة المشتبه به بهجوم نيس. وقبلها نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مراسل العربية في تونس تأكيده أن هناك صدمة بمدينة بوحجلة في القيروان التونسية بعد تورط أحد الشباب التونسى من المدينة في حادث نيس.

وفى وقت سابق نشرت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية صورة لأحد الضحايا الذين سقطوا في هجوم مدينة "نيس" الفرنسية المروع والذي راح ضحيته 3 أشخاص، أحدهم على الأقل نحراً، وأصيب آخرون بجروح، نفذه شاب تونسي في الـ21 من عمره، يدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوي وقد وصل إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية سبتمبر وفرنسا مطلع أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب يدعى فينسنت البالغ من العمر 55 عاماً وكان يعمل في الكنيسة، حيث قبل الصلوات كان يفتح الأبواب، ويشعل الشموع.