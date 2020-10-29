السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى المنيا دون إصابات

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية دون أضرار بشرية، حيث تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية، أمام موقف السوبرجيت بمدينة المنيا. انتقل فريق من الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الذى أسفر عن حدوث خسائر مادية تنحصر فى محتويات الوحدة، دون أضرار بشرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم تروسيكل بعمود إنارة، بطريق فرعى أمام كوبرى بنى غنى بمركز سمالوط.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم نادى .ص.ب، 36 سنة، ومجدى إ.م، 35 سنة، وبسخرون .إ.م، 45 سنة، وملاك .س.ف، 40 سنة، مقيمون بقرية العمودين بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قلوصنا المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.