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التعليم بالإمارات تعتمد جداول امتحانات الصفوف من الرابع حتى الثانى عشر

الخميس، 29 أكتوبر 2020 07:03 م
التعليم بالإمارات تعتمد جداول امتحانات الصفوف من الرابع حتى الثانى عشر تلاميذ
كتب محمد جمال

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم ، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى 2020 - 2021، لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثانى عشر، فى المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وحددت الفترة من 19-15 نوفمبر المقبل لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب)، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

 

وأعلنت اعتزامها عقد امتحانات هذا الفصل فى مقار المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، ابتداءً من يوم 15 نوفمبر المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة فى ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

 

ويستهل طلبة الثانى عشر بمسارية العام والمتقدم، سباق الامتحانات بمادة الرياضيات يوم 22 نوفمبر، يليها مادتى اللغة العربية والعلوم الصحية على فترتين بالتوالى يوم 23 نوفمبر، ثم الفيزياء يوم 24 من الشهر ذاته، فاللغة الإنجليزية يوم 25، يليها الكيمياء «المتقدم»، والكيمياء أو الأحياء «العام» يوم 26 من نوفمبر، ثم التربية الإسلامية يوم 7 ديسمبر، ويختتمون السباق بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 9 من الشهر ذاته.

 


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جداول الامتحانات

دبى

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