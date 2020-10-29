التربية الرياضية بالمنوفية تحتفل بالمولد النبوى وإنتصارات أكتوبر

المنوفية - محمود شاكر

احتفلت كلية التربية الرياضية بشبين الكوم بجامعة المنوفية، بانتصارات اكتوبر والمولد النبوى الشريف بأبوريت انشاد دينى وأبوريت حرب أكتوبر لفريق مسرح كلية التربية الرياضية ضمن فاعليات الأسبوع البيئى للكلية الذى أقيم تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر العرض الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية والمشرف على الأسبوع والدكتور حمدى وتوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد السرسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واشاد عميد الكلية بالأداء الرائع للطلبة والطالبات خلال العروض متمنيا لهم دوام التوفيق، كما اشار الدكتور حمدى وتوت إلى أهمية الاحتفال بذكرى مولد الحبيب وضرورة الاستفادة من هذه المناسبة ودروس حرب أكتوبر والتضحية من اجل الوطن وأن الوقت الحالى هو العبور إلى المستقبل من أجل رفعة الوطن.

وأكد الدكتور عماد السرسى أهمية الاحتفال بانتصارات أكتوبر للاجيال الحالية وضرورة تشجيعهم على غرس قيم المواطنه.