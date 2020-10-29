ولفت البيان إلى أنه وفقا للتقدم المحرز الفترة المقبلة على صعيد السيطرة على وباء كورونا ، سيقرر المجلس عقد المؤتمر العام في التاريخ المتفق عليه في كوت ديفوار أو سيتم نقله إلى سويسرا .

ويعد الاتحاد البريدي العالمي ثاني أقدم منظمة دولية في العالم، ويضم في عضويته 192 دولة ، وهو المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي ،وأصبح منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في 1 يوليو 1948 .