الأحد.. مدحت صالح فى أولى ليالى مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنطلق يوم الآحد القادم، أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، وذلك فى الثامنة مساء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث يحيى النجم الكبيرمدحت صالح حفلا فنيا بمشاركة عازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم، كما يشارك بالحفل نجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية فى بيان لها أن المشاركون يقدمون باقة متنوعة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها سوق الحلاوة جبر.. لامونى الناس اداء محمد حسن، شباكنا ستايره حرير، بكرة يا حبيبى اداء الفنانة اجفان.. يا عينى على قلبى..الهوى هوايا اداء الفنان وليد حيدر.. ها اقابله بكرة.. حيرت قلبى اداء الفنانة رحاب عمر".

وبالفاصل الثانى من الحفل يلتقى جمهور الإسكندرية بفقرة فنية لعازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم يقدم خلالها رائعة كمال الطويل "موسيقى بلاش عتاب" ثم فاصلًا غنائيًا للفنان الكبير مدحت صالح، حيث يقدم باقة من أشهر أعماله المتميزة بالإضافة إلى باقة مختارة أعمال زمن الفن الجميل.