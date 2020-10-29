إعصار زيتا يقتلع أسقف المبانى بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة.. فيديو

كتب محمد شعلان

وصل الإعصار زيتا إلى ولاية لويزيانا الأمريكية، أمس الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة، وأظهرت لقطات فيديو قوة الرياح العاتية المصاحبة للإعصار وهى تقتلع أسقف مبانى لويزيانا، حيث يعد الإعصار من الفئة الثانية، وضرب قطاعا من ساحل الخليج من لويزيانا حتى مسيسبي في امريكا.

WATCH: As #Zeta shreds a business right in front of me in Phoenix, LA #LAwx pic.twitter.com/Tb4nKfRqWn — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) October 28, 2020

وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن الإعصار زيتا، وهو من الفئة الثانية، وصل إلى اليابسة فى جنوب شرق ولاية لويزيانا الأمريكية، مشيرًا إلى أنه سيصل إلى البر مرة ثانية على ساحل ولاية مسيسيبى.

وأضاف المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، أن زيتا يقع على بعد نحو مئة كيلو متر تقريبا من جنوب غرب نيو أورليانز، وأنه محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا فى الساعة.

فيما قال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، منذ يومين، إن العاصفة المدارية زيتا، التى من المتوقع أن تعبر مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي فى شمال خليج المكسيك هذا الأسبوع، تسببت فى إيقاف 16 فى المئة من إنتاج النفط الخام.

وأضاف المكتب أن حجم النفط الخام الذى توقف إنتاجه وصل إلى 293 ألفا و656 برميلا يوميا بحلول ظهر الإثنين، وأوقفت شركات الطاقة أيضا ستة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعى أو 162.57 مليون قدم مكعبة يوميا، استعدادا للعاصفة.

كما أوقف منتجون للنفط الإنتاج البحرى فى المنطقة الأمريكية بخليج المكسيك، بينما اشتدت العاصفة السابعة والعشرين للموسم الحالى، ويبدو من المرجح أن تهدد الولايات المتحدة كإعصار.

وسحبت شركتا بي. بي وإكوينور عمالهما وأغلقتا منصاتهما البحرية للإنتاج، بينما تتجه العاصفة المدارية زيتا صوب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، وبدأت بي.اتش.بي جروب وشيفرون سحب العاملين من منشآتهما البحرية. وأوقفت رويال داتش شل بعض عمليات الحفر وقيدًت حركة العاملين غير الأساسيين إلى منصاتها.