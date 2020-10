إعصار زيتا يقتلع أسقف المبانى بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة.. فيديو

وصل الإعصار زيتا إلى ولاية لويزيانا الأمريكية، أمس الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة، وأظهرت لقطات فيديو قوة الرياح العاتية المصاحبة للإعصار وهى تقتلع أسقف مبانى لويزيانا، حيث يعد الإعصار من الفئة الثانية، وضرب قطاعا من ساحل الخليج من لويزيانا حتى مسيسبي في امريكا.

WATCH: As #Zeta shreds a business right in front of me in Phoenix, LA #LAwx pic.twitter.com/Tb4nKfRqWn