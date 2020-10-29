اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام أغذية غير صالحة فى حملات على محلات حلوى المولد بنى سويف.. صور

الخميس، 29 أكتوبر 2020 01:30 م
إعدام أغذية غير صالحة فى حملات على محلات حلوى المولد بنى سويف.. صور جانب من الحملات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، حملات على محلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة ببنى سويف الدكتورة أمنية حسن المدير الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية وحلوى  المولد.

وقام فريق مراقبة الأغذية باهناسيا غرب المحافظة بعمل حملة على أماكن عرض وبيع الأغذية باهناسيا حيث أسفرت الحملة التى مرت على 11 منشأة من أخذ وسحب 23 عينة ما بين حلوى المولد النبوى الشريف و أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل.

كما قامت الحملة بإعدام 44 كيلوا أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتحرير  وتحرير 6 جنحة صحية للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية و تحرير محضر جنحة صحية طبقا  للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

شارك فى الحملة دكتورة فاطمة سلامة و ايمن فؤاد وأحمد محمد ومحمد سيد وضياء عبدالمهيمن.

 

FB_IMG_1603968060435
 

 

FB_IMG_1603968063016
 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

حلوى المولد النبوى الشريف

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة