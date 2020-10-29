إعدام أغذية غير صالحة فى حملات على محلات حلوى المولد بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، حملات على محلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة ببنى سويف الدكتورة أمنية حسن المدير الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية وحلوى المولد.

وقام فريق مراقبة الأغذية باهناسيا غرب المحافظة بعمل حملة على أماكن عرض وبيع الأغذية باهناسيا حيث أسفرت الحملة التى مرت على 11 منشأة من أخذ وسحب 23 عينة ما بين حلوى المولد النبوى الشريف و أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل.

كما قامت الحملة بإعدام 44 كيلوا أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتحرير وتحرير 6 جنحة صحية للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية و تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

شارك فى الحملة دكتورة فاطمة سلامة و ايمن فؤاد وأحمد محمد ومحمد سيد وضياء عبدالمهيمن.