اليوم السابع
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إصابة 8 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

الخميس، 29 أكتوبر 2020 05:58 م
إصابة 8 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا اسعاف-ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى بين سيارتين ملاكى ، تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقى العلاج، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلوانى، مأمور مركز شرطة بنى مزار، بتصادم سيارة رقم 6915 ى ق ر ملاكي، بأخرى رقم 2136 ن م ج ملاكى بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة للمركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة، وهم محمد حسن فرحات، 64 سنة، ونجليه، هاني، 28 سنة، ونجوي، 24 سنة، ومحمد عبدالعزيز محمد، 32 سنة، ونجله مؤمن محمد عبدالعزيز، 9 سنوات، ومصطفى عبدالعزيز حسن، 4 سنوات، وحزين محمود عبدالعزيز، 8 سنوات، ووداد أحمد فرحات، 54 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط . 

 


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