إصابة 4 أشخاص فى تصادم بين سيارتى نقل على طريق الاوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق الاوتوستراد بمنطقة شق الثعبان، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الامنية مفادة وقوع حادث تصادم بطريق الاوتوستراد ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالاسمنت وأخرى محملة باحجار الرخام فى الإتجاة المؤدى إلى صقر قريش والسيدة عائشة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص أحدهم فى حالة حرجة، وجارى نقلهم للمستشفيات، فيما يقوم رجال المرور بتنظيم الحركة بالطريق لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.