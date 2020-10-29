إصابة 3 أشخاص فى انهيار سقف منزل بـ "عزبة الشحاتين " بالمنصورة

أصيبت 3 أشخاص من عائلة واحدة فى حادث انهيار سقف عقار بمنطقة "عزبة الشحاتين" دائرة قسم أول المنصورة .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء من سقف عقار بمنطقة "عزبة الشحاتين " دائرة قسم أول المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة وتم عمل كردون أمنى حول العقار، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق ملك مصطفى رفعت، عامل ومقيم بذات العقار ، وتمكنت قوات الإنقاذ من إستخراج ثلاثة أشخاص من قاطني الطابق الأرضى من تحت الإنقاض وهم كل من " محمد .خ30 سنة " نجار، وشقيقه من " محمد .إ 32 سنة " ميكانيكى ،و طفلة تدعى " كارما " أربعة أشهر مصابين بجروح واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم ، وئم نقلهم إلى مستشفى الطوارى بالمنصورة . وتبين أن سبب الحادث تهالك وقدم المبنى وجاري عرضه على لجنة المنشات الآيلة للسقوط والاستعلام عن صدور أية قرارات ازالة .