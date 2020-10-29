"أهمية الصحة الإنجابية" ندوة بزراعة البحيرة لنشر مفاهيم الصحة الإنجابية

البحيرة – ناصر جودة

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة بقيادة المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة، ندوة تحت عنوان "أهمية الصحة الإنجابية " بقاعة الإرشاد الزراعى بالمديرية تحت رعاية اللواء هشام امنة محافظ البحيرة.

وتأتى الندوة فى إطار التعاون بين المديرية والمجلس القومى للسكان ومديرية الأوقاف بهدف نشر مفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وما يستجد من معلومات وتوجيهات لتوعية فئات المجتمع المختلفة وتثقيفهم وحثهم على تبني الممارسات والمعلومات الصحيحة التى تفيدهم فى مجال الصحة الإنجابية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على دور الدولة فى نشر الوعي الصحي بين الأمهات والتعريف بالخدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الوحدات الصحية، وكيفية الاستفادة منها، حيث أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة من أجل زيادة وعى السكان عموما والريفيين خصوصا و تثقيفهم لتحقيق تغييرات سلوكية مرغوبة للحد من المعدلات المتزايدة للزيادة السكانية ونتائجها السلبية على كافة برامج التنمية.

واشار كل من الدكتور صالح ابراهيم مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة، وفضيلة الشيخ يحيي عبد العاطى رئيس قسم الإرشاد الدينى بمديرية الأوقاف، إلى دور الدولة فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات صحة الأسرة، ومنها إجراء كشف ما قبل الزواج، وذلك للتعرف على الأمراض الوراثية التي قد تنتقل للجنين، وكذا اجراء فحوص كاملة للحوامل، والتحاليل و الاشعة اللازمة لمتابعة الجنين خلال فترة الحمل وتوعية الام بأسس التربية السليمة وأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة واستمرار خدمات الصحة الانجابية حتى ما بعد الانجاب وحضر الندوة مدير إدارة الإرشاد الزراعى ومسئول الثقافة السكانية بالمديرية والعاملين بالمديرية.