أنشودة يوم ميلاد الهادى بصوت جوهرة الإنشاد الدينى إيمان أبو العلا..فيديو

الشرقية- فتحية الديب

أهدت "المنشدة" إيمان محمد أبوالعلا" صاحبة الصوت الفيروزى، والملقبة بجوهرة الإنشاد الدينى، لقراء "اليوم السابع" بمناسبة المولد النبوى الشريف، أنشودة" يوم ميلاد الهادى أحمد" كلمات الشاعر سيد فيهم، وإيمان محمد أبو العلا" 22 سنة من قرية الخيس مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، حاصلة على ليسانس أداب قسم لغة عربية، بدأت حكايتها مع الغناء من عمر 8 سنوات وأطلقوا عليها "نجاة الصغيرة" لجمال صوتها، وحصلت على المركز الأول فى مجال الغناء فى مسابقة تابعة لجامعة الزقازيق، ومنذ عامين وبسبب رؤي فى المنام تركت الغناء، دخلت مجال الإنشاد الدينى ولها العديد من القصائد الخاصة بها التى حققت تفاعلا كبيرا بين المعجبين منها أنشودة" يوم ميلاد الهادى أحمد" التى تخطت 5 مليون مشاهدة فى خمسة أيام، وأنشودة" سيدنا النبى روحى" وأنشودة" صلوا عليه" تخطت 17 مليون مشاهدة.

أنشودة" يوم ميلاد الهادى أحمد"

"يا نبينا يا نبينا يا ضيانا ونور عنينا يا نبينا يا هادينا نفسى ازورك فى المدينة،لما كان الظلم ليل والنهار كان مستحيل الزمان نور بطه فرحة الدنيا وضياها ويوم ميلاد الهادى احمد كل ما فى الارض وحد والسلام رفرف علينا يا ضيانا ونور عنينا نفسى ازورك فى المدينه يا نبينا يا هادينا، اللى تايه واللى غايب واللى قلبه بدون حبايب ضمهم قلبه وحنانه لما جه ونور مكانه البعيد بالحب قرب وبنبينا راح ورحب والسلام رفرف علينا يا ضيانا ونور عنينا نفسى ازورك فى المدينه يا نبينا يا هادينا، يوم ميلادك يا نبينا الامان طبطب علينا والحياه بقا ليها معني لما شوقنا اليك جمعنا وابتدينا وانتهينا من حنانك ما اكتفينا والسلام رفرف علينا يا ضيانا ونور عنينا نفسي ازورك في المدينه يا نبينا يا هادينا"