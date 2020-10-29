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أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين

الخميس، 29 أكتوبر 2020 11:07 م
أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت /أ ش أ/

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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الخميس، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما تضمنت الرسالة الخطية التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلم الرسالة وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إلى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؛ بحضور سفير الكويت لدى السعودية الشيخ على الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجى المزين.

 


أمير الكويت

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الكويت

رسالة خطية

خادم الحرمين الشريفين

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