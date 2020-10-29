أمن أسيوط يكشف حقيقة العثور على طفل داخل سيارة ميكروباص

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من التوصل إلى الشخص الذى تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن عثور سائق سيارة أجرة ميكروباص بخط أسيوط / القاهرة على طفل داخل سيارته تخلى عنه أحد الركاب، وقيام السائق بتحرير محضر بالواقعة والاحتفاظ بالطفل، وتضمن المنشور رقم هاتف محمول للتواصل معه لمن يتعرف على الطفل، أو التوصل لأهليته.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من التوصل إلى الشخص الذى قام بنشر المنشور المُشار إليه، وبالتواصل معه أفاد بأن الطفل متواجد حالياً لدى شقيقه (سائق – مقيم بالقاهرة ) وبالتواصل معه قرر بأن الطفل المتواجد لديه نجل سائق صديقه – مقيم بذات العنوان، وذلك لوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، وأن شقيقه هو من قام بنشر المنشور المُشار إليه لوجود خلافات بينهما.

وبالفحص تبين حذف المنشور من على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .