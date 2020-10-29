ألمانيا تحث الشركات على العمل من المنزل بسبب كورونا

كتب وكالات

حثت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات فى ألمانيا، الشركات بشكل ملح على إتاحة العمل لعامليها من المنزل فى هذه الفترة طالما أمكن ذلك فى ظل الارتفاع الكبير فى أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الرؤية الاماراتية.

وقالت مصادر شاركت فى المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم، إنهم بحثوا كيفية السيطرة على تطور الوباء فى الوقت الراهن.

وكان معهد «روبرت كوخ» الألمانى لمكافحة الأمراض قد سجل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا فى غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

وأعلن المعهد فى تقريره أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغ 14 ألفاً و964 حالة.

وبلغ الإجمالى حتى أمس الثلاثاء 449 ألفاً و275 كما لم يتم تحديث عدد الوفيات حتى الآن، حيث لا يزال عند 10 آلاف و98 حالة منذ أمس.