اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزيرة مالية كندا تؤكد ضرورة استمرار التحفيز المالى والإنفاق بالعجز للحفاظ على الاقتصاد

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 11:11 م
وزيرة مالية كندا تؤكد ضرورة استمرار التحفيز المالى والإنفاق بالعجز للحفاظ على الاقتصاد كورونا فى كندا
أ ش أ

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أكدت وزير المالية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم، الأربعاء، ضرورة استمرار التحفيز المالي والإنفاق بالعجز للحفاظ على الاقتصاد الكندي من خلال ما أسمته "ركود فيروس كورونا"، ووعدت بكبح جماح الإنفاق فقط بعد السيطرة على الفيروس.
 
وفي حديثها إلى منتدى تورنتو العالمي عبر الإنترنت، قالت فريلاند، إن الحكومة الفيدرالية يمكنها الاستمرار في الإنفاق على برامج الدعم الطارئة للشركات والأفراد وأن إنهاءها مبكرا سيعرض الانتعاش الاقتصادي في نهاية المطاف للخطر.
 
وأضافت فريلاند: "لدينا واجب أخلاقي، ولكن أيضا واجب اقتصادي صعب، لمحاربة فيروس كورونا بكل قوتنا، وتزويد شعبنا وشركاتنا بجسر للوصول إلى الجانب الآخر، سنحتاج إلى توفير استثمارات مجدية لبناء طريقنا للخروج من ركود فيروس كورونا، ولضمان عودة اقتصادنا بقوة أكبر من ذي قبل".
 
كانت فريلاند ،المتحدث الرئيسي في اليوم الأخير من الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، والذي جمع سياسيين وقادة أعمال وأكاديميين من جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية العالمية.

وزير المالية الكندية

كريستيا فريلاند

التحفيز المالى

الإنفاق

العجز

الاقتصاد الكندى

ركود

فيروس كورونا

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