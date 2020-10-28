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مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: لقاح كورونا لن يكون متاحا قبل يناير 2021

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 10:33 م
مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: لقاح كورونا لن يكون متاحا قبل يناير 2021 فاوتشى
كتب أحمد عرفة

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قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية والحساسية أنطوني فاوتشي، إن اللقاح ضد كورونا لن يكون متاحا قبل يناير 2021، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق أكد أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستحصل على لقاح ضد كورونا في الأشهر المقبلة، مستبعدا العودة للحياة الطبيعية قبل نهاية العام المقبل.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية: إذا حصلنا على لقاح بحلول الربع الثاني أو الثالث من عام 2021 وقمنا بتلقيح نسبة كبيرة من الناس، فإنه سيكون من السهل بحلول نهاية 2021، رؤية مظاهر الحياة الطبيعية.

 


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كورونا

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