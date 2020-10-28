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محمد بن راشد يعتمد تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمجلس الوزراء

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 09:42 م
محمد بن راشد يعتمد تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات

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اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
 
شغل عبدالله ناصر لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ليعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة.
 
وعمل قبل ذلك بمنصب الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية منذ عام 2009، وتولى مهام إضافية متعلقة بالإحصاء بعد الدمج مع المركز الوطني للإحصاء في عام 2015.. كما عمل لوتاه لمدة 14 عاماً في القطاع الخاص وفي أبرز الشركات العالمية والوطنية.
 

 


محمد بن راشد آل مكتوم

الإمارات

دبي

مجلس الوزراء

حاكم دبي

عبدالله ناصر لوتاه

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