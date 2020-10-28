محمد بن راشد يعتمد تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمجلس الوزراء

وكالات

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

شغل عبدالله ناصر لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ليعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة.