محافظ دمياط: المدارس المفتتحة لا تقل عن الدولية وقللت نسبة الكثافة لـ37 طالبا

كتب رامى محيى الدين

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المدارس المنشأة تكلفتها 216 مليون جنيه، وهناك مدارس أخرى سيتم افتتاحها تكلفتها 50 مليون ما بين إنشاء وإحلال وتجديد وكل هذه المدارس المفتتحة على مستوى المدن والقرى وليست في عاصمة المحافظة وإمكانيات المعامل والحمامات حتى أن بها حمامات لذوى الإعاقة بعد إقرار نظام الدمج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: نحيى جميع القائمين على المنظومة التعليمية لأن المدارس لا يوجد فارق بينها وبين المدارس الخاصة والدوللية كما ان كثاف الفصول أصبحت لا تتعدى 37 تلميذا بالمدرسة كما أنه لا توجد نسبة غياب بالمدرس هذا العام ولدينا نسبة حضور عاية جدا وليس لدينا أي حالات كورونا منذ بداية العام الدراسى.

وأكملت: هذه المدارس أغلبها في القرى والنجوح وهو ما يشجع الطلاب على الحضور إلى المدارس والمدارس موزعة على الـ10 مدن وأغلبها في القرى وهناك تبرعات كثيرة من أهل الخير.

وتابعت: إن جدية الطالب تم دفعها بنسبة كبيرة وتم دفع 98 % ممن قدم على المصالحات و98 % تقدموا للتصالح من إجمالي المخالفين وقد قمنا بعمل تخفيضات وصلت إلى 70 % في بعض المناطق، أما بالنسبة للحريق فقد كان في محل بويات وهو مبنى مكون من 5 طوابق وسيتم تحويل العقار إلى المنشآت الآيلة للسقوط وكل المصابين خرجوا من المستشفى بعد الظهر والمرشح أن يكون ماس كهربائى.