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متحدث التحالف العربى: وضع الحوثيين على الأرض فى "مأرب والجوف" يائس وتعيس

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 10:46 م
متحدث التحالف العربى: وضع الحوثيين على الأرض فى "مأرب والجوف" يائس وتعيس التحالف العربى
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن إن هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين، موضحا أن إحباط كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن: دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات مفخخة حوثية، لافتا إلى أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية.

وأشار العقيد الركن تركى المالكى، إلى أن وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف يائس وتعيس، متابعا: تمت إبادة تعزيزات حوثية في مأرب والجوف.

 


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