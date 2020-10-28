كارلى كلوس زوجة شقيق صهر ترامب تنتخب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. صور

كتب محمد سعودي

أدلت عارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس، زوجة شقيق صهر ترامب، بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين لها خلال مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.



كارلي كلوس

وشاركت كارلي كلوس البالغة من العمر 28 عامًا صورتين عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها وهي تحمل بطاقة الاقتراع مؤمنة في مظروفها بالبريد بينما كانت ترتدي كمامة مكتوبًا عليه جو بايدن وشعار حملة كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.



كارلي كلوس زوجة شقيق صهر ترامب

ووجهت عارضة الأزياء الأمريكية رسالة إلى الأمريكيين قائلة: "ما هي خطة التصويت الخاصة بك؟ كان هذا موقّعًا لي ومختومًا (موثقًا) وتم تسليمه"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين المتابعين. وتفاعلت كارلي كلوس مع هاشتاج #voteBLUE لإظهار دعمها للحزب الديمقراطي الأمريكي.

كارلى كلوس، المتزوجة من جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، زوج إيفانكا دونالد ترامب، أكدت في وقت سابق من هذا العام، أنها لم تصوت لترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016، وهي أيضا مستعدة للتصويت ضده مرة أخرى فى انتخابات 2020، ومن المرجح أن يؤدي تأكيد تصويتها على البطاقة الديمقراطية إلى بعض الخلاف مع عائلة زوجها جوش كوشنر.