اليوم السابع
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قوات التحالف تدمر 6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا حوثى باتجاه السعودية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 09:18 م
قوات التحالف تدمر 6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا حوثى باتجاه السعودية تركي المالكي
أ ش أ

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أعلن المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن تمكن القوات المشتركة اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.


وأشار العقيد المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إلى استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية، ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.


وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و (الجوف).


وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. 


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