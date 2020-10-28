فيروس كورونا يجتاح دار أوبرا لا سكالا الإيطالية

(رويترز)

قال مسئول اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا اجتاح دار أوبرا لا سكالا المرموقة فى ميلانو، حيث ثبتت إصابة 18 مغنيا وتسعة موسيقيين بالفيروس.

ويخضع جميع أعضاء الجوقة وقسم آلات النفخ فى الأوركسترا للحجر الصحي، بينما تنتظر الدار نتائج اختبارات الأعضاء الآخرين.

وقال باولو بوجليسي، وهو ممثل نقابى فى لا سكالا، للصحفيين "أُوقفت جميع التدريبات".

وأعيد فتح لا سكالا فى يوليو بعد إغلاقها لمدة أربعة أشهر خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 فى إيطاليا. وعٌلقت هذا الأسبوع العروض العامة مرة أخرى بسبب مرسوم حكومى صدر يوم الأحد يقضى بإغلاق المسارح ودور السينما فى جميع أنحاء إيطاليا فى محاولة لاحتواء معاودة ظهور العدوى.

وينتهى أمر الإغلاق فى 24 نوفمبر تشرين الثاني، وقال بوجليسى إن الموسيقيين والمغنين كانوا يأملون فى أن تكون دار الأوبرا فى وضع يسمح لها بتقديم أدائها التقليدى إيذانا ببدء موسم جديد فى السابع من ديسمبر ، وهو أحد معالم الحياة الثقافية الإيطالية.

وتضررت ميلانو ومنطقة لومباردى المحيطة بها بشدة من الفيروس، إذ سجلت 7558 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء. وكانت المنطقة التالية الأكثر تضرراً فى إيطاليا هى بيدمونت المجاورة التى رصدت 2827 حالة.