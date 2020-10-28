سفيرة كولومبيا بالقاهرة تزور كشك الشاى الأثرى خلال جولة بقصر المنتزة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل محمد متولى مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة السفيرة أنا ميلينا مونيوس وسيدة جمهورية كولومبيا الأولي في الفترة من (1990-1994) بكشك الشاي الملكي وجولة بحدائق قصر المنتزه .

وأشار محمد متولى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن السفيرة أشادت السفيرة بالآثار الموجودة بحدايق المنتزه وكشك الشاي الملكي وتم التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان فى استقبالها والوفد المرافق لها محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وقام بتقديم شرح وافي المواقع الأثرية لحدائق قصر المنتزه كما زارت الصوبة الملكية وأشادت به.

وشهدت حدائق المنتزة، افتتاح " كشك الشاى" ، للزيارة أمام الجمهور لأول مرة ،و"كشك الشاى " مبنى أثرى تم تسجيلة فى الآثار بقرار رقم 2077 لسنة 2010 ، وقد أنشئ الكشك في عهد الملك فاروق الأول وأشرف على تصميمه المعمارى المصرى مصطفى باشا فهمي سنة 1936 م.

وأشار "محمد متولى" أن المبنى على الطراز الرومانى على شكل مستطيل له 4 واجهات أهمها الواجهه الجنوبية ويزينها فرانتون كبيرو يتقدم الواجهه 4 تماثيل رخامية، ويتكون من طابق واحد يرتفع عن مستوى الأرض المحيطة، ويتوسط المبنى فناء مكشوف بزينة نافورة رخامية يحيطها مجموعة من التماثيل الرخامية لسيدات فى أوضاع مختلفة تمثل الفصول الأربعة.

وتعد حدائق المنتزه بالإسكندرية المقصد السياحى الأول للزوار والوافدين، كما أنه مقصد مواطنى الإسكندرية أيضا لقضاء الإجازات أو للاستمتاع بروعة نسيم الحدائق والبحر فى نفس الوقت، حيث تستقبل حدائق المنتزه آلاف الزائرين خاصة فى أوقات الإجازات والأعياد والتى تصبح مكتظة بالزوار.