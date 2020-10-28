حملة تموينية مكبرة لضبط السلع مجهولة المصدر بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملة مكثفة على الأنشطة التجارية بالموقف الجديد بمحرم بك ،و ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأنشطة داخل الموقف الرئيسى للمحافظة حفاظا على صحة المواطنين و منعا لتداول سلع مجهولة المصدر و تأمين المواطنين من الغش التجارى و و ورود شكاوى عديدة من المواطنين

واشارت مديرية التموين فى بيان لها أنه تم التنسيق بين مديرية التموين و التجارة الداخلية و حى غرب و الإدارة العامة لمباحث التموين و إدارة مباحث التموين و مديرية الصحة

و قام المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة حملة مكثفة على جميع أنشطة مشروع محطات الركاب و الانتظار بمنطقة محرم بك ، بقيادة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية و فريق العمل التابع له

و قد تم المرور بالحملات على جميع الأنشطة التجارية الموجودة بالموقف و التفتيش على جميع السلع و البضائع و أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر بضبط عدد 385 ولاعة مجهولة المصدر، 800 كمامة مجهولة المصدر، 100 علبة سجائر اجنبى مجهولة المصدر، 20 كجم هريسة غير مدون عليها بيانات و مجهولة المصدر،33 عبوة مكسرات غير مدون عليها بيانات و مجهولة المصدر

كما تم تحرير محضر بضبط عدد 800 ولاعة مجهولة المصدر،عدد 29 علبة سجائر مجهولة المصدر ،عدد 150 كمامة مجهولة المصدر،تحرير محضر بضبط عدد 400 ولاعة مجهولة المصدر،عدد 126 كمامة مجهولة المصدر،تحرير محضر بضبط عدد 30 سماعة موبايل مجهولة المصدر ،ضبط عدد 3 شواحن تليفون مجهولة المصدر،تحرير محضر بضبط 450 كمامة مجهولة المصدر

فيما تم تحرير محضر بيع مياه معدنية بسعر أزيد،تحرير عدد 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية ،تحرير عدد 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير عدد 8 محاضر عدم مطابقة اشتراطات صحية

كما تم سحب عدد 3 عينات أغذية هريسة و كشرى و خبز بيتى بان و ذلك للتحليل لتبين مدى صلاحيتها للاستخدام الأدمى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام