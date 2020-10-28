تركى المالكى: إملاءات الحرس الثورى الإيرانى واضحة فى صنعاء المحتلة

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف تركي المالكي، أن أكثر من 300 عنصر تخسرهم ميليشيا الحوثي يوميا في مأرب والجوف، موضحا أن إملاءات الحرس الثوري الإيراني واضحة في صنعاء المحتلة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن: مستمرون في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، ولن يكون هناك أي صبر على الحوثيين في حال أصيب أي مدني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن، إلى أن العلاقة معروفة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة وداعش.