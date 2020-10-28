ترامب: حصلت على دعم الشرطة.. وقدمت للأمريكيين الإسبان ما لم يقدمه رئيس قبلى

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب: "خلال السنوات الأربع الأخيرة كنت أحاول أوصل رسالة دعم إلى الأمريكيين من أصول إسبانية ولم يقدم رئيس لصالحهم ما فعلته خلال الفترة الماضية". وأشار ترامب إلى أن أعداد الأمريكيين من أصول إسبانية وأفريقية قد زاد معدل توظيفهم على مستوى البلاد خاصة العاملين فى الشرطة.

وأضاف ترامب: "اعتقد إني حصلت على دعم جميع أقسام الشرطة".

وجدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومه على منافسه فى الانتخابات الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، واتهمه بالفساد وسيطرة الصين على الولايات المتحدة حال وصوله للمنصب الرئاسي، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "جو بايدن سياسي فاسد. إنه يريد إرسال وظائف الامريكيين إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني. إذا فاز بايدن ، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة".

ودعا ترامب، الناخبين إلى انتخابه في المعركة الرئاسية لحماية بلاده مما اعتباره فساد منافسه بايدن، قائلا: "لم نقطع هذا الحد ونقاتل بشدة لتسليم بلادنا إلى مستنقع واشنطن الفاسد. في 11/3 يجب أن ننتهي من المهمة مرة واحدة وإلى الأبد".