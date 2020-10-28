النيابة الروسية تطالب الولايات المتحدة بتسليم مسؤول سابق متهم بالفساد

كتب أحمد عرفة

أعلنت النيابة العامة الروسية أنها خاطبت السلطات الأمريكية لتسليمها أوليج كوندراشوف الرئيس السابق لبلدية نيجني نوفغورود، المتهم بالفساد والمطلوب للعدالة في روسيا بتهم فساد ورشوة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت النيابة العامة الروسية إنها تلقت معلومات حول توقيف السلطات الأمريكية كوندراشوف في 1 سبتمبر الماضي بسبب مخالفاته لقوانين الهجرة والإقامة الأمريكية.

وأكدت النيابة العامة الروسية، أنها وجهت إلى السلطات الأمريكية الوثائق الضرورية للنظر في مسألة تسليمه لروسيا، وذلك بعد تحديد مكان وجوده.

الجدير بالذكر أن أوليج كوندراشوف كان رئيس بلدية مدينة نيجني نوفغورود الروسية خلال الفترة بين 2010 و2015.