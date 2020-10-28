اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النيابة الروسية تطالب الولايات المتحدة بتسليم مسؤول سابق متهم بالفساد

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 10:01 م
النيابة الروسية تطالب الولايات المتحدة بتسليم مسؤول سابق متهم بالفساد روسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النيابة العامة الروسية أنها خاطبت السلطات الأمريكية لتسليمها أوليج كوندراشوف الرئيس السابق لبلدية نيجني نوفغورود، المتهم بالفساد والمطلوب للعدالة في روسيا بتهم فساد ورشوة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت النيابة العامة الروسية إنها تلقت معلومات حول توقيف السلطات الأمريكية كوندراشوف في 1 سبتمبر الماضي بسبب مخالفاته لقوانين الهجرة والإقامة الأمريكية.

 

وأكدت النيابة العامة الروسية، أنها وجهت إلى السلطات الأمريكية الوثائق الضرورية للنظر في مسألة تسليمه لروسيا، وذلك بعد تحديد مكان وجوده.

 

الجدير بالذكر أن أوليج كوندراشوف كان رئيس بلدية مدينة نيجني نوفغورود الروسية خلال الفترة بين 2010 و2015.

 

 


أوليج كوندراشوف

روسيا

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة