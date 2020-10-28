المسن المسحول بالمنوفية يروى تفاصيل الاعتداء عليه من 4 شباب

وأضاف العجوز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الحقيقى وراء التعدى عليه هو قطعة أرض زراعية ملاصقة لمنزله، نشب بسببها خلاف بينه وبين ملاكها لمحاولتهم البناء عليها بالمخالفة للقانون أكثر من مرة، ما أدى إلى تراكم المشاكل.

وتابع العجوز أنه يوم الواقعة فوجىء بنجل صاحب الأرض يمر عليه ويقوم بالبصق عليه والتلويح له بيده بإشارات سيئة، فكان منه أن نهرة وقام بتوبيخة، وتطور الأمر لضربة على وجهه، ففر بسرعة وجاء بثلاثة من أصدقائه يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى والضرب وعندما حاولت الدفاع عن نفسى قاموا بالتعدى بسحله فى الشوارع.

وأضاف محمد إبراهيم عبد الحميد أبو سالم، نجل عجوز المنوفية، فى تصريحات خاصة "اليوم السابع"، أن سبب تعرض والده للسحل هو أن قطعة أرض ملاصقة للمنزل ومتواجده بمنتصف الشارع وقف والده أمام بنائها لأنها مخالفة ومع ذلك تم استصدار رخصة بناء لها، ولذلك نشب الخلاف.

وأكد أن ما تعرض له والده من تعدى من قبل مجموعة من الشباب لا يتحملون أى مسئولية، لافتا إلى أن الواقعة كان لها أسباب قديمة، أدت إلى وصولها إلى هذا الأمر.

وناشد أن يتم التحقيق الكامل فى واقعة التعدى على والده، والتحقيق فى التعدى على أراضى زراعية.

وتابع أن المعتدى قام بالبصق على والده، وعندما رد عليه بأن نهره، قام بالجرى مسرعا والعودة ومعه ثلاثة من الشباب وقاموا بالتعدى على والده بالضرب، وسحلوه فى شوارع مدينة تلا وتناوبوا على ضربه.