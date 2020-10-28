السيطرة على بقعة زيت تسربت لمياه النيل أمام محطة بلانة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

سيطرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، على بقعة زيت تسربت إلى مياه النيل بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، أمام مأخذ محطة بلانة بمركز نصر النوبة، وتعاملت الجهات المختصة مع الواقعة وتم تشغيل مياه الشرب بعد قطعها خلال فترة تسريب البقعة الزيتية.

وأكد المهندس عصام قلاش، نائب مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنصر النوبة، أن انقطاع المياه اليوم بقرى بلانة كان بسبب بقعة زيتية أمام المأخذ بنهر النيل وتم التعاون مع الجهات المختصة والقضاء عليها وتشغيل المياه اليوم.

وأضاف نائب مدير فرع نصر النوبة، فى بيان صحفى، أنه تم منذ ساعات قليلة ضخ المياه من خلال محطة مياه الشرب فطيرة بعد الإنتهاء من عطل مفاجئ وبمجرد امتلاء الشبكة سيتم تدفق المياه إلى جميع الأماكن بقرى مدينة نصر النوبة.

وأشار "قلاش" إلى متابعة المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لأعمال الصيانة بفطيرة اليوم، مؤكدا على أن إسماعيل يتابع بشكل يومى الجهود التى تجرى حاليا بمحطة مياه فطيرة، وخط 700مم فطيرة وادى العرب، وخط 600مم وادى العرب نصر النوبة، بالإضافة إلى محطة مياه عنيبة الجديدة، والتى بالإنتهاء منها قريبا سيتم الإنتهاء من مشكلات المياه بنصر النوبة.