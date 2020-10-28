اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أكتوبر 2020 02:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 11:00 م
الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت الجزائر 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات اليوم، وأوضح المتحدث باسم لجنة رصد وباء فيروس كورونا فى الجزائر جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفى اليومى المخصص لعرض تطور الوضع الوبائى، بأن إجمالى الحالات المؤكدة بلغ 57026 حالة ، فيما بلغ العدد الإجمالى للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39635 حالة, وارتفاع إجمالى الوفيات إلى 1941 حالة، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية .

وحذر فورار من أن الوضعية الحالية للوباء تستدعى اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، داعيا إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحى والالتزام بارتداء الكمامة .

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة