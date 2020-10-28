الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

كتب وكالات

سجلت الجزائر 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات اليوم، وأوضح المتحدث باسم لجنة رصد وباء فيروس كورونا فى الجزائر جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفى اليومى المخصص لعرض تطور الوضع الوبائى، بأن إجمالى الحالات المؤكدة بلغ 57026 حالة ، فيما بلغ العدد الإجمالى للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39635 حالة, وارتفاع إجمالى الوفيات إلى 1941 حالة، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية .

وحذر فورار من أن الوضعية الحالية للوباء تستدعى اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، داعيا إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحى والالتزام بارتداء الكمامة .