إصابة 6 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا، مع تحرير محضر بتلك الوقائع. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة، حيث أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بمركز مطاي وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة بتوك توك بمركز أبوقرقاص، وإصابة شخص آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.